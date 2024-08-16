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ago football Edit

WATCH: Jim Donnan on Georgia fall camp

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young recap the final week of fall camp and the first day of classes at UGA. They discuss some of Kirby Smart's comments about finding depth and identifying young players who can play winning football. They also field questions from the DawgVent, YouTube, and Facebook.

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