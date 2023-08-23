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WATCH: Jim Donnan discusses UGA QBs after Carson Beck named starter

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung


Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young recap where Georgia is with a week and change before kickoff. Kirby Smart has named a starting quarterback, but a few other positions are still open competitions. The guys answer questions from DawgVent members.



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