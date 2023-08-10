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WATCH: Jim Donnan discusses UGA before the first fall scrimmage

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi and Dayne Young discuss what we have learned in fall camp as Georgia is within a month of the first game. We share soundbites from Mike Bobo, Dell McGee, Glenn Schumann, and Todd Hartley. What injury concerns have popped up? Which freshman can make an immediate impact? The guys discuss it and answer questions from the DawgVent.

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