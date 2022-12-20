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WATCH: Jim Donnan chats roster management and previews Ohio State

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Georgia Bulldogs players are finished with the fall classes and zoned in on the College Football Playoff semifinal vs. Ohio State.

In the midst of it, Georgia is doing roster management, recruiting, and keeping tabs on the transfer portal.

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss it all and take questions from YouTube and DawgVent viewers.

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