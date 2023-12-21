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WATCH: Jim Donnan breaks down UGA's recruiting class

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, Dayne Young, and Jed May recap Georgia's newest signees during the early Signing Day period. Which players are most likely to be immediate contributors? Were there any surprises? The guys discuss and answer questions from UGASports.com.

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