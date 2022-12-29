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{{ timeAgo('2022-12-29 14:19:37 -0600') }} football Edit

WATCH: Jalen Carter, Malaki Starks, and Branson Robinson

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

UGASports shot approximately 20 different player/coach videos from today's Chick-fil-A Peach Bowl Media Day. You can find them all on our YouTube page (please subscribe if you haven't already).

Here are our feature players from today's interviews:

Jalen Carter

Malaki Starks

Branson Robinson (2)

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