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WATCH: Jake Fromm, wagyu steaks and Georgia football

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Former Georgia quarterback Jake Fromm drops in on Russ Tanner to talk about Bulldogs football and to cook perfect steaks.

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