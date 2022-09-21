News More News
{{ timeAgo('2022-09-21 04:00:00 -0500') }} football Edit

WATCH: Georgia is 3-0, but hasn't yet arrived

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young break down Georgia's overwhelming victory over South Carolina and how Georgia has been dominant in its first quarter of the football season. They take questions from UGASports.com members and YouTube subscribers.

WATCH

LISTEN

Subscribe to our Youtube channel.

You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}