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WATCH: Dawgs and Hawgs with Russ Tanner

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Let's talk about UGASports with former Georgia lineman Russ Tanner. We have hot takes on Florida and Auburn as well. Even Alabama gets some attention.

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