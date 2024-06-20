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WATCH: Dawgs and Hawgs with Russ Tanner
Radi Nabulsi
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UGASports
Publisher
Let's talk about UGASports with former Georgia lineman Russ Tanner. We have hot takes on Florida and Auburn as well. Even Alabama gets some attention.
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