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WATCH: Coach Donnan talks Dawgs and more

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

The guys celebrate Jim Donnan's recent birthday and share favorite birthday memories. The guys also chat about coaching strategy after some polarizing decisions regarding fourth down and analytics in the NFL. They wrap the show with questions from members of the DawgVent.

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