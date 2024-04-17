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WATCH: Coach Donnan recaps Georgia's spring football

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss what we saw from Georgia on G-Day. They also look ahead to another transfer portal cycle. The show wraps with questions from UGASports.com members.

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