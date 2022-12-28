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WATCH: A glimpse of UGA’s Dec. 28 practice

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

Earlier this afternoon, the media was allowed approximately 15 minutes to view Georgia’s practice at Mercedes-Benz Stadium as the Bulldogs prepare to face Ohio State in the CFA Peach Bowl. Radi, Dash, and I each videoed portions of the first Georgia practice the media had observed since late August-early September.

This video was live streamed, and therefore isn’t quite as crisp as the others:

Check out towards the end, where you’ll spot AD Mitchell and Marvin Jones Jr.:

From Radi: Reporters hoping for a good look at Georgia's bowl preparation were soundly disappointed as Kirby Smart split his team up into four groups and have them running agility drills. There was also some troll music going on, from 2 Chainz's "I'm Different" to Martha and the Vandellas' "Nowhere to run" This was fun to watch despite the subterfuge.

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