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WAR ROOM - Scrimmage notes from our Insiders

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Our insiders passed along a ton of scoop from Georgia's second scrimmage of 2023.

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