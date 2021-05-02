 UGASports - VIDEO: Men's tennis coach Manny Diaz on coaching in a pandemic and NCAAs
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VIDEO: Men's tennis coach Manny Diaz on coaching in a pandemic and NCAAs

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung
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UGA men's tennis coach Manny Diaz discusses where his team stands heading into NCAA postseason, the challenges of coaching a team comprised of many international players amid a pandemic, and how tennis is changing from the pros to amateur ranks.

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