UGASports - VIDEO: Men's tennis coach Manny Diaz on coaching in a pandemic and NCAAs

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football
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VIDEO: Men's tennis coach Manny Diaz on coaching in a pandemic and NCAAs
Dayne Young
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UGASports
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UGA men's tennis coach Manny Diaz discusses where his team stands heading into NCAA postseason, the challenges of coaching a team comprised of many international players amid a pandemic, and how tennis is changing from the pros to amateur ranks.
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