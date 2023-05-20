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Video: Dylan Raiola leads throwing session with UGA commits and targets

Jed May • UGASports
Staff

JEFFERSON, Ga. - The future of Georgia football was on display Saturday morning.

New quarterback commit Dylan Raiola organized a throwing session with Bulldog commits Ny Carr and Sacovie White, as well as some other Georgia targets. The group convened at Jefferson High School outside of Athens.

UGASports was on the scene for the proceedings.

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