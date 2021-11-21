UGASports - Sights and Sounds: Charleston Southern - Senior Day

Sanford Stadium was packed once again for an early kickoff. This time the crowd came to honor a terrific senior class for the Georgia Bulldogs. UGASports provides you with sights and sounds from Georgia's 56-7 victory over Charleston Southern on Senior Day.
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