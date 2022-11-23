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{{ timeAgo('2022-11-23 10:19:45 -0600') }} football Edit

UGASports LIVE: 11-0 and hosting Georgia Tech

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss Georgia's slog of a victory at Kentucky and turn the focus to Georgia Tech vs. Georgia. They answer questions from the DawgVent and YouTube subscribers.

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