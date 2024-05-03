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UGA continuing to push for Rivals250 receiver CJ Wiley
Jed May
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UGASports
Staff
MILTON - Georgia is playing it straight with CJ Wiley.
The Bulldogs have been prioritizing the Rivals250 receiver for months. In a group of talented pass-catching targets, Wiley stands near the top.
Receivers coach James Coley and company are making sure that message gets across.
"The whole coaching staff has a message to me that they need me," Wiley said.
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