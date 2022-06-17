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{{ timeAgo('2022-06-17 18:16:57 -0500') }} football Edit

Third straight weekend of official visitors descends on Athens

Jed May • UGASports
Staff

It's that time of the week again, folks.

The weekend is here, meaning Georgia is welcoming another talented group of official visitors to Athens. UGASports has you covered all weekend for the reactions from these top prospects.

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