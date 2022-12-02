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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Transfer portal notes
2. Catch me if you can
1. Bully ball

Two Questions
2. Is it AD Mitchell time?
1. What will UGA do to stop Perkins and Ojulari?

One Prediction
1. Common foes

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The Georgia 3-2-1 Report

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