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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. I was wrong
2. Say goodbye to the Cocktail Party
1. The best that the worst

Two Questions
2. Will Georgia be Georgia?
1. Can the Dawgs stop the Gators' running game?

One Prediction
1. He's back

The Report:

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