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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Throwing shade
2. Missing in the middle
1. Attack the edges

Two Questions
2. What's up with Stetson Bennett?
1. Can 'we' handle adversity?

One Prediction
1. I was so wrong

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The Georgia 3-2-1 Report

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