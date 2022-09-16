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{{ timeAgo('2022-09-16 16:30:57 -0500') }} football Edit

The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Some missing from the bus
2. Downward dog
1. Silver lining

Two Questions
2. Time to run it?
1. Will the Dawgs bring the heat?

One Prediction
1. We aren't friends

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