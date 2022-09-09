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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. The freshmen are here
2. WRU
1. Shut up, Cletus

Two Questions
2. What's up with the linebackers?
1. Unleash the run game?

One Prediction
1. He's overdue.

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