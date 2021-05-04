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football
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The Dashboard: With Burns gone, what's next?
Anthony Dasher
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UGASports
Editor
Monday’s announcement by Major Burns that he was putting his name into the NCAA transfer portal may have surprised some.It really should not have.From what has been gathered, this was not about a c...
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