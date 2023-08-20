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Sunday Call-in Show: New QB, Who Wins the Heisman and More

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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We had an amazing show. So many callers and such a great time. You don't want to miss this show. We talked Carson Beck, CB2, who wins the Heisman, our CFB Playoff teams and much more.

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