News More News
{{ timeAgo('2022-12-24 07:46:25 -0600') }} football Edit

Southeast Roundtable: National Signing Day discussion

Ryan Wright and Dave Berry
Rivals.com

Ryan Wright chats with Rivals.com's local team experts from around the Southeast to discuss how National Signing Day went at the programs they cover.

*****

MORE NSD: The Gorney Awards | Team rankings breakdown | National Signing Day Live | Studio Show | Five teams with work left | Top storylines for Late Signing Period | Grading the new P5 coaching hires | Biggest surprises

*****

NSD COACH INTERVIEWS: Stanford's Troy Taylor | Rutgers' Greg Schiano | Maryland's Mike Locksley | Florida State's Mike Norvell | USF's Alex Golesh | Michigan State's Mel Tucker | Louisville's Jeff Brohm | Illinois' Bret Bielema | Virginia Tech's Brent Pry | Wisconsin's Luke Fickell | Clemson's Dabo Swinney | Georgia Tech's Brent Key | Cal's Justin Wilcox | Nebraska's Matt Rhule | Indiana's Tom Allen | Penn State's James Franklin | Texas Tech's Joey McGuire | Arizona's Jedd Fisch | Virginia's Tony Elliott | Florida's Billy Napier | Kansas' Lance Leipold | Arizona State's Kenny Dillingham | Vanderbilt's Clark Lea

*****

ALABAMA: Kelly Quinlan, TideIllustrated.com

SHARE YOUR THOUGHTS WITH ALABAMA FANS AT TIDEILLUSTRATED.COM

*****

AUBURN: Bryan Matthews, AuburnSports.com

SHARE YOUR THOUGHTS WITH AUBURN FANS AT AUBURNSPORTS.COM

FLORIDA STATE: Charles Fishbein, TheOsceola.com

*****

GEORGIA: Jed May, UGASports.com

SHARE YOUR THOUGHTS WITH GEORGIA FANS AT UGASPORTS.COM

*****

GEORGIA TECH: Kelly Quinlan, JacketsOnline.com

SHARE YOUR THOUGHTS WITH GEORGIA TECH FANS AT JACKETSONLINE.COM

*****

MIAMI: Marcus Benjamin, CanesCounty.com

SHARE YOUR THOUGHTS WITH MIAMI FANS AT CANESCOUNTY.COM

*****

UCF: Brandon Helwig, UCFSports.com

SHARE YOUR THOUGHTS WITH UCF FANS AT UCFSPORTS.COM

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}