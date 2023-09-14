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Rumors vs. FACTS with Chris Cole

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Georgia's newest commit, Chris Cole, joined the UGASports staff to give the inside story of how his commitment went down. It's a riot.

We also spoke about the remaining spots in the 2024 class.

We previewed the top recruits who will be in Athens this weekend.

Questions from the Vault were answered and argued about vociferously.


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