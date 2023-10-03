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Rumors vs. FACTS - UGA recruiting updates

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

The guys at UGASports discuss the movements with the remaining Georgia targets in the 2024 class and answer the pressing questions.

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