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Rosemy-Jacksaint arrested on pair of misdemeanor driving charges

Anthony Dasher • UGASports
Editor

Georgia wide receiver Marcus Rosemy-Jacksaint was arrested Tuesday afternoon on misdemeanor charges of speeding and reckless driving.

He was released on a pair of Citadel bonds worth $2,000, according to the Athens-Clarke County online jail report.

The senior wide receiver was arrested by Athens Clarke-County police Saturday at 4:33 p.m., before being released at 5:28.

Rosemy-Jacksaint started eight games for the Bulldogs, catching 29 passes for 337 yards and two touchdowns

Marcus Rosemy-Jacksaint was arrested on two misdemeanor driving charges Tuesday.
Marcus Rosemy-Jacksaint was arrested on two misdemeanor driving charges Tuesday. (Tony Walsh/UGA Sports Communications)
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