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Recruits react to Georgia's blowout win over Ole Miss

Amare Adams (left) and Christian Garrett (right). Photo by Kathryn Skeean.
Amare Adams (left) and Christian Garrett (right). Photo by Kathryn Skeean.
Jed May • UGASports
Staff

Georgia's final home game of the season brought out the stars in Athens.

Under the lights at Sanford Stadium, top recruits from multiple classes watched the Bulldogs rout Ole Miss 52-17. Offensive and defensive prospects alike walked away impressed by the performance of their position groups.

UGASports is gathering all the reactions from the visiting prospects in the visitor reaction thread.

CHECK OUT THE UGASPORTS VISITOR REACTION THREAD HERE.

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