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Recruiting updates and the future of the Georgia program

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Former Georgia head coach Jim Donnan and recruiting expert Jed May discuss the Dylan Raiola situation, other UGA recruits, the transfer portal, and what it all means for the Bulldogs.

This is a show you don't want to miss.

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