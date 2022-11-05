News More News
{{ timeAgo('2022-11-05 17:54:29 -0500') }} football Edit

Recruiting Photo Gallery - Georgia Recruits vs. Tennessee

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

The list was absolutely loaded! Check out the full list on the Vault here.

Below are photos that UGASports got today of top prospects taking in Georgia's performance vs. Tennessee.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}