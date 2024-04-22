PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Pod Don't Lie: NFL Mock Draft
Dayne Young
•
UGASports
Staff
Where do Brock Bowers and Amarius Mims get selected in the upcoming NFL Draft? Brent Rollins and Dayne Young do their best to predict the order ahead of the NFL draft.
While trades will happen in the real draft, this mock draft did not include them.
PGlmcmFtZSBhbGxvd3RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSIgaGVpZ2h0PSIzMDAi
IHdpZHRoPSIxMDAlIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBub25lOyBtaW4td2lkdGg6
IG1pbigxMDAlLCA0MzBweCk7IiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBkYXRhLW5hbWU9
InBiLWlmcmFtZS1wbGF5ZXIiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cucG9kYmVhbi5j
b20vcGxheWVyLXYyLz9pPWtqZmpwLTE1ZWZlZDkmc3F1YXJlPTEmc2hhcmU9
MSZkb3dubG9hZD0xJmZvbnRzPUFyaWFsJnNraW49MSZmb250LWNvbG9yPWF1
dG8mcnRsPTAmbG9nb19saW5rPWVwaXNvZGVfcGFnZSZidG4tc2tpbj03JnNp
emU9MzAwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW49IiI+PC9pZnJhbWU+Cjxicj4KCg==
PGlmcmFtZSBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXkgKjsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhICo7
IGZ1bGxzY3JlZW4gKjsgY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0i
MCIgaGVpZ2h0PSIxNzUiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDoxMDAlO21heC13aWR0aDo2
NjBweDtvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47YmFja2dyb3VuZDp0cmFuc3BhcmVudDsi
IHNhbmRib3g9ImFsbG93LWZvcm1zIGFsbG93LXBvcHVwcyBhbGxvdy1zYW1l
LW9yaWdpbiBhbGxvdy1zY3JpcHRzIGFsbG93LXN0b3JhZ2UtYWNjZXNzLWJ5
LXVzZXItYWN0aXZhdGlvbiBhbGxvdy10b3AtbmF2aWdhdGlvbi1ieS11c2Vy
LWFjdGl2YXRpb24iIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9lbWJlZC5wb2RjYXN0cy5hcHBs
ZS5jb20vdXMvcG9kY2FzdC8vaWQxMjI2NjExMzc5P2k9JnRoZW1lPWxpZ2h0
Ij48L2lmcmFtZT4KPGJyPgoK
Subscribe to our Youtube channel.
You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VnYS5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvcG9kLWRvbi10LWxpZS1uZmwtbW9jay1kcmFmdCIKICB9KTsKICAoZnVu
Y3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQo
InNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1l
KCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5n
IHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMg
aGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3Mu
eWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5z
ZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3Njcmlw
dD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5j
b20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ1Z2Eucml2
YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZwb2QtZG9uLXQtbGllLW5mbC1tb2NrLWRyYWZ0
JmM1PTIwMjI3MzMxNjAmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25v
c2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK