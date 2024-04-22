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Pod Don't Lie: NFL Mock Draft

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Where do Brock Bowers and Amarius Mims get selected in the upcoming NFL Draft? Brent Rollins and Dayne Young do their best to predict the order ahead of the NFL draft.

While trades will happen in the real draft, this mock draft did not include them.

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Here is the mock draft compiled by Brent and Dayne.
Here is the mock draft compiled by Brent and Dayne.

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