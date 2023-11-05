The Dawgs held on against a tough Missouri team. How did the grades look, though?

Here they are, presented by PFF, for the Bulldogs' 30-21 victory over the Tigers.

Here's a frame of reference. All players are graded on every snap in which they participate.

- 60-70 = average numbers for college

- 71-84 = above average to great starters

- 85+ is elite

* = starter