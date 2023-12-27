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PHOTOS: Practice viewing ahead of Orange Bowl, Dec. 27

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from the practice viewing window ahead of the Orange Bowl on Dec. 27, 2023, in Miami, Florida.


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