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PHOTOS: Georgia's Spring Practice

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Georgia hit the practice field for a second time this spring on Thursday. Below, are a few photos of the Bulldogs in action during Thursday's practice.

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