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PHOTOS: Georgia beats Vanderbilt 55-0

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 55-0 win over Vanderbilt on Oct. 15, 2022, in Athens, Georgia.


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