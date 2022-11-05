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PHOTOS: Georgia beats Tennessee 27-13

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 27-13 win over Tennessee on Nov. 5, 2022, in Athens, Georgia.


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