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PHOTOS: Georgia beats Missouri 30-21

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 30-21 win over Missouri on Nov. 4, 2023, in Athens, Georgia.


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