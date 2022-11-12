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PHOTOS: Georgia beats Mississippi State 45-19

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 45-19 win over Mississippi State on Nov. 12, 2022, in Starkville, Mississippi.


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