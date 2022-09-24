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PHOTOS: Georgia beats Kent State 39-22

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 39-22 win over Kent State on Sept. 24, 2022, in Athens, Georgia.


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