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PHOTOS: Georgia beats FSU 63-3 in the Orange Bowl

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 63-3 win over Florida State in the Orange Bowl on Dec. 30, 2023, in Miami Gardens, FL.


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