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PHOTOS: Georgia beats Auburn 27-20

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 27-20 win over Auburn on Sept. 30, 2023, in Auburn, Alabama.


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