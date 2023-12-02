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PHOTOS: Georgia arrives at Mercedes-Benz Stadium for SEC Championship

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's arrival to Mercedes-Benz Stadium ahead of the SEC Championship against Alabama on Dec. 2, 2023.


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