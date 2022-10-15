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PHOTOS: Dawg Walk before Georgia vs Vanderbilt

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from the Dawg Walk before the Georgia vs Vanderbilt game on Oct. 15, 2022, in Athens, Georgia.


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