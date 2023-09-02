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PHOTOS: Dawg Walk ahead of UT Martin

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from the Dawg Walk before Georgia takes on UT Martin on Sept. 2, 2023, in Athens, Georgia.


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