 UGASports - Photo Gallery - UAB vs Georgia
News More News
{{ timeAgo('2021-09-11 22:59:03 -0500') }} football Edit

Photo Gallery - UAB vs Georgia

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

Here are a ton of photos from the Georgia win over UAB. Big plays, new faces and tons of stuff to see.

Click here for the Google Gallery.

The Rivals gallery:


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}