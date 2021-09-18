 UGASports - Photo Gallery - South Carolina at Georgia
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Photo Gallery - South Carolina at Georgia

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Here are the best action shots from Georgia's win over South Carolina.

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