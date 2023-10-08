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PHOTOS: Georgia vs Kentucky (10/7/23)

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Top-ranked Georgia dominated No. 20 Kentucky 51-13 on Saturday, Oct. 7, 2023 at Sanford Stadium. Here's a photo gallery of the Bulldogs' SEC East victory over the Wildcats.


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